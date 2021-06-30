МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. McDonald's в России принял решение выплатить разовое вознаграждение свои сотрудникам за вакцинацию от коронавируса.

5 тысяч рублей получат работники McDonald's в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, во Владивостоке, Мурманске и Хабаровске. В остальных регионах присутствия фудсети привитому коллективу раздадут по 3 тысячи рублей, сообщает пресс-служба компании.

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Для руководства McDonald's, принявшего такое решение, не будет иметь значение срок прохождения вакцинации при предоставлении QR-кода.

Компания обещает, что выплатит дополнительные бонусы точкам, которые первыми достигнут требуемого московскими властями показателя в 60% привитых сотрудников.

Напомним, что Сергей Собянин обязал работодателей обеспечить вакцинацию от коронавируса не менее 60% сотрудников. В первую очередь требование московских властей касается сфер торговли, общественного питания, транспорта, образования.