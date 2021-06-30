МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Командировочные следует давать в валюте той страны, в которую человек едет в командировку, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия").

McDonald's заплатит сотрудникам за прививку от коронавируса

"Надо давать командировочные в валюте той страны, в которую ты едешь, по курсу ЦБ РФ. Например, едешь в Америку, бери доллары, а если в Великобританию, то фунты, в Германию — евро, в Китай – юани", — сказал депутат.

"Конечно, командировочные нужно выдавать в валюте той страны, куда ты едешь", — согласился в беседе с корреспондентом РИА Новости первый заместитель председателя комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников (ЛДПР). Командировочные же в разные страны выдают в долларах просто потому, что так удобнее вести бухгалтерию, допускает он.

Министр финансов России Антон Силуанов на ПМЭФ объявил, что Минфин в течение месяца изменит структуру ФНБ: доля доллара сократится с 35% до нуля, британского фунта — до 5%, японской иены — останется на уровне 5%, евро — вырастет до 40%, юаня — до 30%, кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.

Это решение является вынужденным и связано с санкциями. На повседневной жизни россиян, обороте долларов в России и сбережениях людей оно никак не скажется, пояснял глава СП РФ Алексей Кудрин. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров в июне заявил, что решение уйти доллара в ФНБ не означает отказа от использования этой валюты вообще.