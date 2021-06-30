МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Транснефти" одобрили выплату дивидендов по итогам прошлого года в размере 66,87 миллиарда рублей из расчета 9224,28 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, сообщается в материалах компании. Пик дивидендного сезона

"Выплатить дивиденды по акциям ПАО "Транснефть" по результатам 2020 года в общей сумме 66 869 969 648,04 рублей, в том числе: по обыкновенным акциям (5 694 468 штук) в размере 52 527 367 283,04 рубля, что составляет 9 224,28 рубля на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям (1 554 875 штук) в размере 14 342 602 365 рубля, что составляет 9 224,28 рубля на одну привилегированную акцию", — говорится в сообщении.

Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО, причитающаяся акционерам, за 2020 год составила 133,2 миллиарда рублей, таким образом дивиденды составят 50% прибыли.

Дивиденды "Транснефти" по итогам 2019 года составили 84,181 миллиарда рублей, или 53,1% нормализованной чистой прибыли по МСФО, которая выступает базой выплат согласно дивидендной политике компании. За 2018 год компания выплатила дивиденды в размере 77,611 миллиарда рублей, или около 51% нормализованной чистой прибыли по МСФО.

"Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.