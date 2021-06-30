МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что цены на внутренний туризм завышены из-за закрытых границ. Путин отметил положительный эффект льготной ипотеки

"Что касается того, что цены завышены — да, это, судя по всему, тоже происходит. С чем это связано сегодня? Многие страны, несмотря на то, что кто-то открывается, тем ни менее, закрыты", — сказал Путин в ходе прямой линии.

"К чему это приводит? Приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего, на юге страны: в Краснодарском крае, в Крыму. Как только предложения не справляются со спросом, сразу идут цены — это во всей рыночной экономике это происходит", — пояснил президент.

Путин отметил, что в сфере туризма сейчас рассматриваются 50 проектов, их число будут увеличивать.