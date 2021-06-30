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Путин согласился, что цены на внутренний туризм завышены
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Президент России Владимир Путин считает, что цены на внутренний туризм завышены из-за закрытых границ. "Что касается того, что цены завышены — да, это, судя по всему, тоже... ПРАЙМ, 30.06.2021
россия, туризм, владимир путин, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин считает, что цены на внутренний туризм завышены из-за закрытых границ.
"Что касается того, что цены завышены — да, это, судя по всему, тоже происходит. С чем это связано сегодня? Многие страны, несмотря на то, что кто-то открывается, тем ни менее, закрыты", — сказал Путин в ходе прямой линии.
"К чему это приводит? Приводит к перегрузке нашей туристической инфраструктуры, прежде всего, на юге страны: в Краснодарском крае, в Крыму. Как только предложения не справляются со спросом, сразу идут цены — это во всей рыночной экономике это происходит", — пояснил президент.
Путин отметил, что в сфере туризма сейчас рассматриваются 50 проектов, их число будут увеличивать.