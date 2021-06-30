АНТАЛЬЯ, 30 июн — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна принимает при въезде россиян документы о вакцинации любым зарегистрированным в РФ препаратом. Россия и Турция могут начать совместно производить вакцину "Спутник V"

Полеты между РФ и Турцией были ограничены с 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в этой стране. С 22 июня Россия сняла ограничения.

"От тех (российских туристов), которые полностью привились, мы принимаем документы по любой вакцине, которую используют в России. У тех, кто не привился, мы требуем ПЦР-тест. Это меры общей безопасности, наши требования известны", — сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогам их переговоров в Анталье.

Он добавил, что Турция поделилась с российской стороной инициативой взаимного признания сертификатов вакцинации.

По условиям въезда в Турцию, для невакцинированных туристов старше 6 лет требуется справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до прибытия в пункт назначения, или о перенесенном ими заболевании за последние 6 месяцев. Привитым от COVID-19, в том числе и препаратом "Спутник V", достаточно предоставить сертификат о полной вакцинации двумя компонентами. С момента вакцинации вторым компонентом должно пройти не менее 14 дней до планируемого въезда в Турцию. Сертификат должен быть на английском языке и содержать данные загранпаспорта.