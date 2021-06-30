МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. С 1 июля отели и гостиницы Кубани смогут заселять наравне с привившимися также переболевших коронавирусом туристов, сообщает администрация Краснодарского края. В Турции уточнили правила приема привитых россиян

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на прошлой неделе заявил, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации, если нет медицинских противопоказаний. Ассоциация туроператоров России после заявления Кондратьева сообщала, что поступают запросы на аннулирование туров в Краснодарский край.

"С 1 июля и с 1 августа в отели и гостиницы Кубани смогут заселяться туристы с документом о перенесенном коронавирусе. Соответствующие изменения в постановление "О введении режима повышенной готовности" подписал губернатор Вениамин Кондратьев", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что согласно документу детям до шести лет при заселении в отели и гостиницы региона не потребуется результат ПЦР-теста.

В результате, с учетом внесенных изменений, заселяющимся с июля туристам необходимо представить меддокумент или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг в электронном или бумажном виде, при этом со дня их выздоровления должно пройти не более шести месяцев. Также будет необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, или сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде, разъясняет администрация. Гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии, въезжающим на территорию края, потребуется "свежий" отрицательный ПЦР-тест, полученный в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".

С 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе, кроме отрицательного ПЦР-теста, будет обязательным. Тест потребуют также у несовершеннолетних старше 6 лет.