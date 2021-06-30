МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Решение властей Краснодарского края по приему туристов — хорошее, но его недостаточно, заявила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В Турции уточнили правила приема привитых россиян

Власти Краснодарского края в среду сообщили, что разрешают и после 1 августа селить в отели не только привитых от коронавируса, но и переболевших им. Изначально предполагалось, что с 1 июля будут заселять и тех, и других — а с 1 августа только вакцинированных.

"Власти Краснодарского края пошли навстречу Роспотребнадзору. Это, конечно, хорошо, но этого недостаточно. Есть много россиян, которые не переболели коронавирусом и которым был достаточен отрицательный ПЦР-тест", — сказала Ломидзе.