МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг компании "Сафмар Финансовые инвестиции" (SFI) на уровне "ВВ-" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства. Под новые санкции по Белоруссии попал крупный российский бизнесмен

"Мы полагаем, что холдинг будет поддерживать коэффициент LTV на уровне менее 15% и что риски, связанные с активами… в целом останутся неизменными в следующие 12-18 месяцев", — пишет агентство.

Агентство также отметило, что европейские санкции в отношении Михаила Гуцериева, отца Саида Гуцериева (последний является контролирующим акционером SFI) не оказывают влияния на рейтинги компании. Санкции ЕС в отношении Гуцериева-старшего, введенные 21 июня 2021 года, предусматривают заморозку его активов, расположенных в странах ЕС. "Насколько мы понимаем, в настоящее время эти санкции не распространяются на SFI и ее дочерние компании", — говорится в релизе.

Санкции ЕС работают по "правилу 50%": они касаются указанных в списках компаний, а также тех, которые на 50% и более находятся в собственности фигурантов списков. На данный момент более 57% акций "САФМАР Финансовые инвестиции" контролируются самим холдингом и дочерними компаниями – операторами обратного выкупа. Саид Гуцериев через принадлежащие ему компании контролирует 30,4% акций.

Standard & Poor's оценивает показатели ликвидности SFI как "адекватные" и полагает, что потребность в ней в ближайший год будет в несколько раз меньше, чем существующий запас денежных средств. Позитивное влияние на ликвидность портфеля холдинга может оказать IPO его "дочки" – лизинговой компании "Европлан", однако точные сроки размещения пока не определены.