МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Совокупное состояние долларовых миллионеров по всему миру выросло в 2020 году на 7,6% к 2019 году, до 79,6 триллиона долларов, следует из доклада World Wealth Report компании Capgemini SA. Пандемия вырастила миллионы новых богатых

При этом число состоятельных людей (high-net-worth individual, HNWI) выросло в минувшем году на 6,3% и достигло 20,8 миллиона человек. Первое место по обоим показателям занимает США, хотя на протяжении пяти лет эту строчку занимал Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). В 2020 году число состоятельных людей в США выросло на 10,7%, до 7 миллиона человек, а их суммарное состояние выросло на 11,9%, до 24,3 триллиона долларов. В АТР количество HNWI выросло до 6,9 миллиона человек, а их состояние — до 24 триллиона долларов.

В Европе число состоятельных людей выросло на 2,8%, до 5,4 миллиона человек, в Африке — на 2,7%, до 0,2 миллиона, на Ближнем Востоке — на 6,8%, до 0,8 миллиона человек. В Латинской Америке их стало меньше на 4% — всего 0,6 миллиона человек.

Совокупное состояние богатых людей увеличилось в Европе на 4,5%, до 17,5 триллиона долларов, в Африке — на 3,8%, до 1,7 триллиона долларов, на Ближнем Востоке — на 10,7%, до 3,2 триллиона, а в Латинской Америке — на 0,5%, до 8,8 триллиона долларов.

В России в 2020 году, согласно докладу, насчитывается 218 тысяч миллионеров против 215 тысяч в 2019 году.