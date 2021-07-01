МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Данные Росстата показывают, что российская торговля практически преодолела трудности, которые были связаны с периодом ограничений из-за пандемии коронавируса, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. В ООН подсчитали ущерб мировой экономике из-за влияния COVID на туризм

"Оборот розничной торговли по данным Росстата уже третий месяц превышает лучшие показатели первых трех допандемийных месяцев 2020 года (исключая декабрь 2020 года, как период, традиционно дающий в статистике показатели на треть большие, чем другие месяцы года)", — отметил Евтухов, слова которого привели в пресс-службе министерства.

"Это говорит о том, что российская торговля чувствует себя более уверенно и практически преодолела трудности, связанные с периодом ограничений и частичных локдаунов в начале пандемии", — добавил он.

Как ранее сообщил Росстат, оборот розничной торговли в России в мае увеличился в сопоставимых ценах на 27,2% в годовом выражении, в январе-мае — на 10%. В денежном выражении розничные продажи в РФ в мае составили 3,146 триллиона рублей, за пять месяцев — 14,905 триллиона.

По словам замглавы Минпромторга, еще рано говорить о том, что влияние COVID-19 на торговлю полностью преодолено и в дальнейшем будет незначительным. "Ведь третья волна заболеваемости еще в разгаре, а ей сопутствуют определенные ограничения в ряде регионов. Но в целом статистика дает возможность сделать оптимистичный прогноз для российской торговли и ближайших перспектив ее развития", — заключил Евтухов.