Минпромторг оценил восстановление российской торговли
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Данные Росстата показывают, что российская торговля практически преодолела трудности, которые были связаны с периодом ограничений из-за пандемии коронавируса, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Оборот розничной торговли по данным Росстата уже третий месяц превышает лучшие показатели первых трех допандемийных месяцев 2020 года (исключая декабрь 2020 года, как период, традиционно дающий в статистике показатели на треть большие, чем другие месяцы года)", — отметил Евтухов, слова которого привели в пресс-службе министерства.
"Это говорит о том, что российская торговля чувствует себя более уверенно и практически преодолела трудности, связанные с периодом ограничений и частичных локдаунов в начале пандемии", — добавил он.
Как ранее сообщил Росстат, оборот розничной торговли в России в мае увеличился в сопоставимых ценах на 27,2% в годовом выражении, в январе-мае — на 10%. В денежном выражении розничные продажи в РФ в мае составили 3,146 триллиона рублей, за пять месяцев — 14,905 триллиона.
По словам замглавы Минпромторга, еще рано говорить о том, что влияние COVID-19 на торговлю полностью преодолено и в дальнейшем будет незначительным. "Ведь третья волна заболеваемости еще в разгаре, а ей сопутствуют определенные ограничения в ряде регионов. Но в целом статистика дает возможность сделать оптимистичный прогноз для российской торговли и ближайших перспектив ее развития", — заключил Евтухов.
https://1prime.ru/business/20210701/834080617.html