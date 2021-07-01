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Деловая активность обрабатывающих отраслей России в июне снизилась
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Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне 2021 года снизился до 49,2 пункта с 51,9 пункта в мае, говорится в сообщении исследовательской организации... ПРАЙМ, 01.07.2021
россия, деловая активность, индекс pmi, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июне 2021 года снизился до 49,2 пункта с 51,9 пункта в мае, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.
"Сезонно скорректированный Индекс IHS Markit PMI Обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, в июне составил 49,2 баллов, опустившись с майского показателя 51,9. Последний результат свидетельствует об окончании пятимесячной последовательности роста в производственном секторе. Однако в целом ухудшение деловой конъюнктуры было незначительным", — говорится в сообщении.
Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.
"Российский производственный сектор сделал шаг назад в июне, поскольку слабый внутренний и иностранный клиентский спрос оказал давление на общие показатели сектора. Хотя, как сообщается, некоторые компании начали наращивать запасы готовой продукции, снижение нагрузки на производственные мощности привело к первому раунду сокращения рабочих мест в 2021 году", — отметила экономист компании IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.