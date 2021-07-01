МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Акционеры ВТБ одобрили дивиденды за 2020 год в размере 32,74 миллиарда рублей, из которых выплаты по обычным акциям составят 18,15 миллиарда рублей, а по привилегированным до 14,59 миллиарда рублей, говорится в материалах банка. В ВТБ дали прогноз роста ключевой ставки

"Распределение дивидендных выплат производилось в следующем соотношении: обыкновенные акции — 18,15 миллиарда рублей, привилегированные акции 1-го типа — 5,99 миллиарда рублей, привилегированные акции 2-го типа — 8,60 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.

Также акционеры ВТБ на годовом собрании утвердили новый состав наблюдательного совета, в который вошла гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, сообщается в материалах ВТБ.

Бакальчук вошла в состав в качестве независимого директора. Всего в набсовет входят 11 человек.

Кроме Бакальчук, это гендиректор НПФ "Открытие" Михаил Моторин, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, вице-президент французской строительной компании Vinci Ив Тибо Де Сильги (в качестве независимого члена набсовета), глава ВТБ Андрей Костин, исполнительный директор государственного нефтяного фонда Азербайджана Исрафил Маммадов (независимый), замглавы Минфина Алексей Моисеев, заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Игорь Репин (независимый), глава Минэкономразвития Максим Решетников, а также зампред правительства — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко и его первый заместитель Валерий Сидоренко.

Группа ВТБ в 2020 году заработала чистую прибыль по МСФО в размере 75,3 миллиарда рублей. ВТБ — российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основной акционер банка — РФ, которой в лице Росимущества и Минфина принадлежат 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" — 92,23%) уставного капитала банка.