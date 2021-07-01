МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. "Башнефть" выплатит дивиденды по итогам 2020 года в размере 10 копеек на привилегированную акцию типа "А" и не будет выплачивать на обыкновенные бумаги, следует из решения акционеров на годовом собрании. Акционеры ВТБ одобрили дивиденды за 2020 год

"Акционеры утвердили рекомендации совета директоров направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2 978 801,2 рубля, что составляет 0,10 рубля на 1 привилегированную акцию типа "А", — указано в материалах.

Реестр акционеров под дивиденды будет закрыт 14 июля.

Дивиденды компании по итогам 2019 года составили 107,81 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А", общая сумма выплат составила 19,15 миллиарда рублей. По итогам 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 158,95 рубля на одну обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А" в сумме на 28,24 миллиарда рублей.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений. Компания ведет добычу с 1932 года. Чистый убыток "Башнефти" по МСФО за 2020 год составил 11,1 миллиарда рублей.