"Башнефть" назвала размер дивидендов за 2020 год
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. "Башнефть" выплатит дивиденды по итогам 2020 года в размере 10 копеек на привилегированную акцию типа "А" и не будет выплачивать на обыкновенные бумаги, следует из решения акционеров на годовом собрании.
"Акционеры утвердили рекомендации совета директоров направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2 978 801,2 рубля, что составляет 0,10 рубля на 1 привилегированную акцию типа "А", — указано в материалах.
Реестр акционеров под дивиденды будет закрыт 14 июля.
Дивиденды компании по итогам 2019 года составили 107,81 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А", общая сумма выплат составила 19,15 миллиарда рублей. По итогам 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 158,95 рубля на одну обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А" в сумме на 28,24 миллиарда рублей.
"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений. Компания ведет добычу с 1932 года. Чистый убыток "Башнефти" по МСФО за 2020 год составил 11,1 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/business/20210701/834088509.html