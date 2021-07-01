МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Известный бизнесмен Виктор Батурин задержан в Москве по уголовному делу о покушении на мошенничество, сообщила РИА Новости в четверг его адвокат Татьяна Тонова.

"Он задержан по делу о покушении на мошенничество. Сейчас идут следственные действия", — сказала она, не уточнив подробности.

Комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.

Виктор Батурин — старший брат Елены Батуриной, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одной из богатейших женщин России (1,3 миллиарда долларов, 92-е место в актуальном Forbes-рейтинге самых богатых бизнесменов России).

Изначально он вместе с сестрой входил в руководство компании "Интеко", одного из лидеров девелоперского рынка Москвы, а после выхода из бизнеса получил активы на полмиллиарда долларов, в том числе обширные земли на юге России, недвижимость в Сочи и другое. Потом, однако, Батурин пытался через суд взыскать у компании еще сотни миллионов рублей, но тщетно.

При этом в биографии коммерсанта уже встречались криминальные эпизоды: в 2011 году Пресненский суд Москвы признал Батурина виновным в мошенничестве при продаже помещения в Москве и приговорил к трем годам условного заключения и штрафу в 300 тысяч рублей.

В том же году в отношении предпринимателя возбуждали уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на 23 миллиона рублей, но годом позже закрыли за истечением сроков давности, но еще до этого он был задержан вновь — при попытке обналичить векселя "Интеко" на несколько миллиардов рублей.

Таким образом, в 2013 году Гагаринский суд Москвы приговорил Батурина к семи годам колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей. Вышел он из колонии в 2016 году после того, как Верховный суд Калмыкии заменил не отбытую часть наказания штрафом в 300 тысяч рублей.