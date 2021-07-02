МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Компания 5Post (входит в X5 Group, развивает услуги доставки заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов в пункты выдачи заказов и постаматы в "Пятерочках") и логистический оператор PickPoint подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, которое предусматривает объединение логистических инфраструктур компаний, говорится в сообщении X5. X5 выделяет цифровые бизнесы в отдельную структуру

"Партнерство 5Post и PickPoint обеспечит рынок e-commerce надежной платформой доставки через большую сеть самовывоза и лучшими условиями доставки по цене и качеству локаций. B2B-клиенты получат объединённую сеть из 25 тысяч точек выдачи независимо от того, с кем из компаний у них заключен договор", — говорится в релизе.

В свою очередь сроки доставки заказов в пункты выдачи, продолжает ритейлер, также будут сокращены за счет оптимизации внутренних процессов.

"Интеграция процессов доставки первой и последней мили, широкие географические возможности позволят ещё большему числу наших клиентов получать единые сервисные условия и быстрое подключение, а покупателям — необходимые товары от тысяч российских и международных партнеров", — сказал управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов, слова которого приводятся в сообщении.

X5 Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец марта достигло 17 959. Выручка X5 в 2020 году увеличилась на 14,1%, до 1,978 триллиона рублей, чистая прибыль по МСФО — на 45,3%, до 28,344 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,61%.