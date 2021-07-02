МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Бывший председатель совета директоров "Русснефти" Михаил Гуцериев исключен из списка аффилированных лиц компании, говорится в ее материалах.

"Исключение физического лица из списка аффилированных лиц (Гуцериев Микаил Сафарбекович)", — указано в материалах. Исключение произошло 21 июня.

Михаил Гуцериев — бывший председатель совета директоров компании и один из основных ее бенефициаров. 24 июня Гуцериев принял решение выйти из совета директоров "Русснефти". Это произошло через два дня после того, как Евросоюз включил бизнесмена в свой новый санкционный список по Белоруссии за поддержку президента этой страны Александра Лукашенко.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании — активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн.