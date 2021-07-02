МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy сообщило российским партнерам о том, что компания временно останавливает отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей, пишет в пятницу РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

Отмечается, что подлинность документа подтвердили три источника на российском рынке.

Прекращение поставок шампанских вин, как объясняется в письме, связано с поправками в 171-ФЗ "О регулировании алкогольной продукции", пишет издание. Этот документ был подписан президентом России Владимиром Путиным ранее в пятницу.

Он уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, закон исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его в лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.

"И обязывает производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в "Игристое вино", — говорится в письме Moet Hennessy, которое цитирует издание.

Изменения в законодательстве потребуют от "Моет Хеннеси Дистрибьюшн Рус" необходимости пересертификации шампанских вин для изменения категории на игристое вино и изменения маркировки продукции. Как сообщает компания, мезоны (производители шампанского) "не подтвердили готовность изменить категорию шампанских для российского рынка".