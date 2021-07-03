МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках поездки в Уральский федеральный округ в ближайшие дни пообщается с представителями российского и иностранного бизнеса, а также выступит на сессии "Иннопрома", сообщает пресс-служба кабмина.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. В этом году выставка пройдет с 5 по 8 июля.

"Четвертого июля в Екатеринбурге Михаил Мишустин встретится с представителями российского и иностранного бизнеса. Пятого июля председатель правительства выступит на главной стратегической сессии Иннопром-2021 "Гибкое производство: максимальная адаптация", — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, глава кабмина в этот день вручит национальную промышленную премию "Индустрия". Также в рамках поездки премьер посетит социальные, промышленные объекты и проведет отдельную встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

По данным пресс-службы, в мероприятиях рабочей поездки Мишустина в Уральский федеральный округ примут участие глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов.

В прошлом году "Иннопром" не состоялся из-за пандемии COVID-19. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что в этом году выставка не будет отменена. По его словам, для участия в мероприятии к концу июня были зарегистрированы около 12 тысяч человек. Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов отмечал, что на "Иннопроме" ожидаются порядка 450 иностранных гостей, самую большую делегацию привезет партнер выставки — Италия.