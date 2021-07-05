МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. По итогам этого года лекарства подорожают как минимум на 8%, таким образом превысив инфляцию. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование "Промсвязьбанка" (ПСБ). Психологи рассказали, как быстро войти в рабочий режим после отпуска

Аналитики отмечают, что стоимость препаратов увеличивается из-за снижающегося курса рубля и роста цен на импортное сырье, от которого до сих пор зависит фармацевтический рынок, несмотря на активную политику импортозамещения.

Они подчеркнули, что это может вызывать нехватку некоторых недорогих базовых медикаментов, так как производителям будет невыгодно их выпускать из-за роста издержек на субстанции. Отмечается, что подобная ситуация наблюдалась в прошлом году, когда цены на лекарства, по информации Росстата, выросли на 9,8% при подъеме потребительских цен на 4,9%.

Согласно расчетам властей, темпы инфляции в нынешнем году составят около 5%, говорится в исследовании.