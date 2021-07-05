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https://1prime.ru/business/20210705/834116283.html
Безос покинул пост гендиректора Amazon
Бизнес
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Основатель Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора одного из крупнейших мировых онлайн-ритейлеров, его новым главой стал Энди Джесси, который ранее основал и... ПРАЙМ, 05.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Основатель Amazon Джефф Безос покинул пост генерального директора одного из крупнейших мировых онлайн-ритейлеров, его новым главой стал Энди Джесси, который ранее основал и возглавлял подразделение Web Services, следует из данных сайта Amazon.
О намерении Безоса покинуть пост гендиректора стало известно в феврале, а в мае он заявил, что уйдет с должности 5 июля — в этот день в 1994 году был основан Amazon. После ухода с поста 57-летний бизнесмен останется председателем правления компании и продолжит владеть более чем 10% ее акций.
Безос возглавляет список богатейших бизнесменов мира по версии Forbes с состоянием в 177 миллиардов долларов.
Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы.