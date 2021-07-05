МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Рестораторы считают целесообразным продлить посещение летних веранд в Москве без предъявления QR-кода, сообщил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов. Названы последствия введения QR-кодов в ресторанах Москвы

В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. При этом до 12 июля можно будет посещать сезонные летние кафе и веранды Москвы без предъявления QR-кода.

"Сейчас мы говорим о продлении режима работы летних веранд — это неизбежно, по-другому всё не выдержит", — сказал Миронов, комментируя возможные предложения от отрасли общепита. "Продление режима работы летних веранд и какие-то дополнительные меры финансовой поддержки, чтобы рестораны могли удержаться", — добавил он.

Отвечая на вопрос, до какой даты целесообразно продлить посещение летних веранд без QR-кодов, он сказал: "Думаю, это надо сделать бессрочно, как в Московской области, пока погода позволяет". Собеседник агентства сообщил, что в настоящее время идут переговоры с департаментом торговли и услуг Москвы о возможности встречи с рестораторами и обсуждения новых мер поддержки ресторанного бизнеса.

При этом он указал, что власти Москвы пошли навстречу бизнесу с точки зрения принятия ряда мер поддержки. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин ранее в своем блоге сообщил, что первые 100 предприятий и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о завершении вакцинации от коронавируса 60% работников, получат гранты.

Миронов отметил, что при оценке убытков отрасли общепита в результате введения новой системы нельзя давать единую оценку всему сектору. Так, после введения QR-кодов рост прибыли фиксируют заведения, занимающиеся доставкой популярных блюд — пиццы или суши, а также рестораны с большими летними верандами. Кроме того, выручка выросла в столовых и кафе в бизнес-центрах и на производствах: для их посещения не требуется QR-код.