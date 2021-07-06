МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предостерегла должностных лиц от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства в России, указав, что по жизненно важным препаратам рост цен и дефицит невозможен. Аптечные сети терпят рекордные убытки

"Заявления о росте цен на лекарства в ряде СМИ носят манипуляторный характер, поскольку рост цен на жизненно важные препараты невозможен в силу особенностей регулирования. ФАС России предостерегает должностных лиц от безосновательных заявлений о росте цен на лекарства. Такого рода заявления могут привести к искусственному стимулированию спроса на жизненно важные препараты", — говорится в релизе ведомства.

Служба напоминает, что цены на лекарства, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП), регулируются государством и не могут превышать установленные пределы. Чтобы предотвратить дефицит жизненно важных препаратов по причине нерентабельности производства, правительство РФ в октябре 2020 года приняло специальное постановление.

"Механизм, прописанный в документе, позволяет не только заблаговременно выявить возможный дефицит жизненно важных препаратов, но и установить на них цены до экономически обоснованного уровня и тем самым обеспечить присутствие на рынке", — подчеркивает ФАС.

Антимонопольное ведомство указывает, что в настоящее время уже установило 61 новую экономически обоснованную цену на 22 лекарственных препарата, обеспечив их присутствие на рынке. "В частности, речь идет о ценах на такие жизненно важные препараты как "этопозид", "винкристин", "пеницилламин" и "ципротерон", — говорится в сообщении.