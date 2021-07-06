МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Около 2,5 тысячи московских компаний отправили сведения о вакцинации от коронавируса 60% персонала, сообщил РИА Новости руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин. Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в ряде "контактных" сфер, в частности торговли, услуг, транспорта, образования и так далее. До 15 августа в таких организациях двумя компонентами вакцины должно быть привито не менее 60% сотрудников, до 15 июля они должны быть вакцинированы первым компонентом. С 1 июля на сайте mos.ru заработал специальный сервис для подачи работодателями сведений о вакцинированных сотрудниках.

"Около 2,5 тысячи московских компаний направили на mos.ru сведения о вакцинации против нового коронавируса 60% персонала", — сказал Фурсин.