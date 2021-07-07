МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Эксперты сервиса по поиску работы Superjob рассказали, какие в июле вакансии стали самыми высокооплачиваемыми в российских регионах. Результаты публикует RT. Рубль начал тактическое отступление, чтобы взять реванш к 2022 году

Как отмечают специалисты сервиса, на первых позициях рейтинга — программисты.

В Москве ректутеры готовы пригласить специалиста на позицию java-разработчика с зарплатой до 350 тысяч рублей в месяц.

Такую же зарплату могут предложить NodeJS-разработчику в Санкт-Петербурге.

В Екатеринбурге ведущему программисту "1С" готовы платить в месяц от 200 тысяч рублей в месяц, а в Уфе — до 150 тысяч рублей.

В рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий в России оказались врачи:

психиатру-наркологу в месяц готовы платить до 250 тысяч рублей,



врачу-флебологу в Воронеже — от 150 тысяч рублей.

Менеджеры по продажам и дизайнеры также могут получить высокооплачиваемую работу.

В Казани инженеру строительного контроля готовы платить от 100 тысяч рублей.

Менеджеру активных продаж в Краснодаре — до 120 тысяч рублей. Менеджеру по продажам B2B в Нижнем Новгороде — 150 тысяч рублей. Дизайнеру кухонь и корпусной мебели в Новосибирске — до 150 тысяч рублей.