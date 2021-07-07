МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Свекла в России за июнь подорожала на 58,4% по сравнению с маем текущего года, морковь — на 37%, картофель — на 20,3%, при этом огурцы подешевели на 21,8%, помидоры — на 16,2%, бананы — на 4,5%, говорится в сообщении Росстата. Депутата удивили цены на картошку в России

"В июне прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на свеклу столовую — 58,4%, морковь — 37%, картофель — 20,3%, капусту белокочанную свежую — 14,3%, виноград — 2,8%. Вместе с тем цены на огурцы снизились на 21,8%, помидоры — на 16,2%, бананы — на 4,5%, чеснок — на 4,4%, зелень и грибы свежие — на 2,7% и 2,2% соответственно", — сообщает статистическое ведомство.

Среди прочих продовольственных товаров в июне подорожали майонез (на 2,7%), живая и охлажденная рыба (на 2,4%), баранина (кроме бескостного мяса), говяжья печень, маргарин, карамель, ужин в ресторане (на 1,6-1,9%).

В свою очередь бескостная свинина, соленая, маринованная, копченая рыба, рыбные натуральные консервы и консервы с добавлением масла, мясные консервы для детского питания, овсяная и перловая крупы, горох и фасоль, шоколадные конфеты, сгущенное молоко с сахаром, сливочное мороженое стали дороже на 1,2-1,5%. Цены на пшено и отдельные виды алкогольных напитков снизились на 0,1-0,4%.

В целом хлеб и хлебобулочные изделия в России в июне подорожали на 0,55% по сравнению с маем (к декабрю прошлого года — на 3,6%, по сравнению с июнем 2020 года — на 7,93%), крупа и бобовые — на 0,9% (к началу года — на 4,89%, в годовом выражении — на 7,26%), макаронные изделия — на 0,01% (по сравнению с началом года — на 4,06%, в годовом выражении — на 7,83%).

Мясо и птица стали дороже на 0,73% по сравнению с маем (по сравнению с началом года — на 9,04%, в годовом выражении — на 11,5%), рыба и морепродукты — на 1,06% (по сравнению с началом года — на 5,57%, в годовом выражении — на 9,14%), молоко и молочная продукция — на 0,39% (по сравнению с началом года — на 2,38%, в годовом выражении — на 3,77%), сливочное масло — на 0,36% (к началу года — на 2,6%, в годовом выражении — на 4,67%).