МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Рост цен на морковь в России с 29 июня по 5 июля замедлился по сравнению с предыдущей неделей, однако с начала года она подорожала уже почти в 2,5 раза, при этом на отчетной неделе наконец подешевел картофель — на 3,2%, впервые после 35 недель непрерывного роста, следует из данных Росстата. Инфляция в России в июне ускорилась до максимума за пять лет

"Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,4%, в том числе на огурцы — на 6,3%, помидоры — на 5,1%, картофель — на 3,2%, лук репчатый — на 1,3%. В то же время цены на морковь выросли на 5,4%, капусту белокочанную — на 3,6%, яблоки — на 0,1%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

С начала года к 5 июля картофель в России подорожал на 90,72%, капуста — на 81,12%, лук — на 38,31%. Морковь с начала года выросла в цене уже почти в 2,5 раза (на 147,13%), яблоки — на 7,9%, огурцы подешевели на 36,71%, помидоры — на 20,84%.

За предыдущий период, с 22 по 28 июня, картофель вырос в цене на 3,39%, морковь — на 7,67%. Свежая белокочанная капуста тогда подорожала на 3,58%, яблоки — на 0,12%, репчатый лук подешевел на 0,56%, огурцы — на 6,79%, томаты — на 3,15%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период выросли на 0,5%.

С 29 июня по 5 июля в России выросли цены на баранину (на 0,5%), обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях, на 0,4%), маргарин, стерилизованное молоко, сычужные сыры (на 0,3%), овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, мороженую рыбу, печенье и водку (на 0,2%).

Цены на говядину, свинину, сосиски, сардельки, мясные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, жирный творог, соль увеличились на 0,1%. Полукопченая и варено-копченая колбаса, сливочное масло подешевели на 0,2%, вареная колбаса, сметана и черный чай — на 0,1%. Туры из России в Турцию в июне подорожали почти на 40%

ЯЙЦА, САХАР, ГРЕЧКА

Яйца в России с 29 июня по 5 июля продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на гречку чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, на подсолнечное масло — несколько ускорился, а сахар дорожал тем же темпом, следует из данных Росстата.

Так, стоимость сахара увеличилась на 0,14%, в том числе в 28 регионах — на 0,1-0,9%, в пяти — на 1-3,4%. В 35 регионах цены не изменились, в 17 субъектах они снизились на 0,1-1,1%. С 22 по 28 июня рост цен на сахар составил также 0,14%, с начала года — 2,8%.

В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,09% против 0,05% за предыдущий период (с начала года — на 5,01%). "В 32 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,9%, в четырех субъектах — на 1-2,9%. В 30 субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены снизились на 0,1-2%", — указывает статистическое ведомство.

Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,02%. В 29 регионах цены выросли на 0,1-0,9%, в девяти — на 1-3,3%. В 18 — не изменились. В 29 субъектах мясо кур подешевело на 0,1-2,5%. С 22 по 28 июня цены на курятину снизились на 0,01%, с начала года они повысились на 14,97%.

Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 1,11% (с 22 по 28 июня — на 1,85%, с начала года яйца уменьшились в цене на 6,94%). В 26 регионах цены снизились на 0,1-1,5%, в 22 — на 1,6-3%, в 14 — на 3,1-9,3%. "В шести субъектах цены на яйца куриные не изменились. В восьми субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-0,9%, в девяти субъектах — на 1-6,6%", — указывает Росстат.

Гречка с 29 июня по 5 июля выросла в цене на 0,21%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,22%, а с начала года цены поднялись на 9,32%. Пшеничная мука на отчетной неделе подорожала на 0,25% (за предыдущий период — на 0,23%, рост с начала года — на 3,46%), черный хлеб — на 0,02% (за предыдущий период — на 0,09%, с начала года — на 3,52%), макаронные изделия — на 0,26% (против роста на 0,16%, с начала года цены выросли на 4,13%).

Вермишель выросла в цене на 0,14% (за предыдущий период — на 0,06%, рост с начала года — на 4,13%). Цены на белый хлеб повысились на 0,1% (неделей ранее — на 0,14%, рост с начала года — на 2,79%). Рис подорожал на 0,21% (неделей ранее — на 0,23%, с начала года — на 1,72%), цены на пшено снизились на 0,02% (за предыдущий период — на 0,1%, с начала года — уменьшились на 2,53%).