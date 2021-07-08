МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует провести проверки на рынке стройматериалов, а также крупных строительных организаций в связи с продолжающимся ростом цен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию самого ведомства.

Росстат в среду сообщил, что стройматериалы в РФ за июнь подорожали на 6,75%, с начала года — уже на 19,63%.

"В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в число основных строительных материалов входят бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукция. С целью контроля цен на них территориальные органы ФАС будут также проводить регулярный мониторинг.

При выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры, подчеркивается в сообщении.