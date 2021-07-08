КРАСНОДАР, 8 июл — ПРАЙМ. Фонд микрофинансирования предоставит специальные займы предпринимателям, пострадавшим от подтоплений на Кубани, по сниженным ставкам, сообщает администрация Краснодарского края.
"Работа фонда по поддержке пострадавших от ЧС предпринимателей по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева ведется в шести муниципалитетах края: Сочи, Геленджик, Туапсе, Северский, Славянск-на-Кубани, Горячий Ключ", — говорится в сообщении.
Отмечается, что уже запрошены списки пострадавших предпринимателей, для оказания помощи по сбору пакета документов. При необходимости на местах будут организованы выездные консультационные пункты.
"С 18 июня в связи с градом в Павловском районе, фонд снизил процентную ставку по займу "Специальный ЧС" до 0,1% годовых и увеличил максимальную сумму займа до 5 миллионов рублей… По данному виду займа предусмотрена возможность отсрочки по уплате основного долга до 12 месяцев, что крайне актуально для пострадавших предпринимателей, так как может понадобиться время для восстановления бизнеса", — добавляется в релизе.
В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни сместились от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. По уточненным данным властей края на вечер среды, в результате паводка в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными 1180 домовладений.
https://1prime.ru/business/20210708/834143235.html