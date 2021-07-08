КРАСНОДАР, 8 июл — ПРАЙМ. Фонд микрофинансирования предоставит специальные займы предпринимателям, пострадавшим от подтоплений на Кубани, по сниженным ставкам, сообщает администрация Краснодарского края. Туроператор сообщил об отмене 15% брони гостиниц на Кубани

"Работа фонда по поддержке пострадавших от ЧС предпринимателей по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева ведется в шести муниципалитетах края: Сочи, Геленджик, Туапсе, Северский, Славянск-на-Кубани, Горячий Ключ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уже запрошены списки пострадавших предпринимателей, для оказания помощи по сбору пакета документов. При необходимости на местах будут организованы выездные консультационные пункты.

"С 18 июня в связи с градом в Павловском районе, фонд снизил процентную ставку по займу "Специальный ЧС" до 0,1% годовых и увеличил максимальную сумму займа до 5 миллионов рублей… По данному виду займа предусмотрена возможность отсрочки по уплате основного долга до 12 месяцев, что крайне актуально для пострадавших предпринимателей, так как может понадобиться время для восстановления бизнеса", — добавляется в релизе.

В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни сместились от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. По уточненным данным властей края на вечер среды, в результате паводка в 22 населенных пунктах региона оказались подтопленными 1180 домовладений.