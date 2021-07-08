МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Вопрос о количестве рейсов с курортами Египта будет решен на заседании штаба, о решении сообщат дополнительно, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. S7 готова возобновить полеты на египетские курорты

"Вопрос о количестве рейсов с Египтом будет решен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. О принятом решении будет сообщено дополнительно", — сообщили в штабе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта.

Прежде российским авиакомпаниям временно запрещались воздушные перевозки (в том числе коммерческие) россиян в Египет, за исключением регулярных воздушных перевозок в Каир и перевозок в служебных целях. Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовалось на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта.

Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты по-прежнему закрыты для чартеров из России. Двадцать третьего апреля пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении полетов между курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх и РФ.