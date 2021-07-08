МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Стоимость пакетных туров в Египет после запуска чартеров на курорты снизится на 30-40% по сравнению с тем, что предлагается сейчас, сообщил РИА Новости президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев. Туроператор ожидает снижения цен на турецкие курорты на открытии Египта

Президент России Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта.

"Рейсы в Египет туроператоры смогут поставить оперативно, займет от нескольких дней до недели, в зависимости от числа разрешенных рейсов. Ожидаем решение оперштаба. После запуска чартеров, стоимость пакетных туров снизится на 30-40% по сравнению с тем, что предлагается сейчас. Чартеры, вероятнее всего, будут ставить на самые популярные курорты — в Шарм-эш-Шейх и Хургаду", — сказал Игнатьев.

Президент союза также добавил: "турбизнес ждал этого решения в течение пяти лет, Египет — крайне популярное направление для россиян. В 2014 году, до остановки чартеров, страну посетили 2,8 миллиона русских туристов. Популярность направление начнет набирать ближе к осени".

Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Египетские курорты при этом были закрыты для чартеров из России. В апреле пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения.