МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Стоимость путевки в Египет из России, после возобновления чартерного сообщения с курортами этой страны, на двоих на неделю в отель трех-четырех звезд составит порядка 50 тысяч рублей, направление начнет набирать популярность у россиян ближе к осени — сейчас на курортах Красного моря стоит 50-градусная жара, сообщили РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист". Туроператор ожидает снижения цен на турецкие курорты на открытии Египта

Президент России Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта. Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.

"Туры в Египет есть, они сформированы на базе регулярной перевозки в Египет, но на чартерных рейсах стоимость будет ниже, потому что борт прилетит сразу в Хургаду или Шарм-эш-Шейх. Сейчас тур на двоих с вылетом 30 июля в отель три звезды со "все включено" в Шарм-эш-Шейхе стоит 66,3 тысячи рублей, сюда входит трансфер от Каира до курорта. С возобновлением чартерного сообщения на курорты Египта стоимость составит порядка 50 тысяч рублей на двоих", — сказали в пресс-службе туроператора.

В "Интуристе" считают, что Египет начнет набирать популярность у россиян ближе к осени, сейчас на курортах Красного моря стоит 50-градусная жара. "Большинство россиян летний отдых уже спланировали. Кто хотел — туры уже забронировал, у кого-то остались нереализованные пандемийные путевки. Популярность Египет начнет набирать в сезон, который начинается осенью, поэтому полетные программы туроператоры в основном будут ставить на это время", — добавили в компании.

Сейчас рейсы с туристами из России летают до Каира, откуда потом путешественники добираются на трансфере. "Эти рейсы и летают с прицелом на то, что после восстановления авиасообщения с курортами они полетят напрямую", — отметили в "Интуристе".