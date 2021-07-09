МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. "Ашан" решил изменить концепцию своих гипермаркетов в России, предложив часть площади сторонним магазинам и дарксторам, рассказал президент "Auchan Retail Россия" Филипп Брошар газете "Ведомости". "Лента" проведет ребрендинг

"Компания уменьшит их торговые площади, часть из них ритейлер предложит в аренду сторонним организациям, которые смогут открыть там небольшие магазины (корнеры) по продаже одежды, продуктов и другого", — пишет издание со ссылкой на слова Брошара.

Отмечается, что в гипермаркете в торговом центре "Авиапарк" уже работает корнер французского бренда одежды Kiabi, аналогичные точки могут появиться и в других магазинах "Ашан" этого формата. Брошар добавил, что в торговом центре "Капитолий" планируется в ближайшее время открыть отдел по продаже японских блюд, а часть территории гипермаркетов "Ашан" планирует использовать под дарксторы: в них сотрудники компании будут собирать заказы как для собственной доставки, так и для партнеров — "Сбермаркета" и "Яндекс.Еды". По его словам, новая концепция позволит повысить эффективность использования торговых площадей.

Представитель "Яндекс.Еды" эту информацию газете подтвердил, сообщив, что компания считает размещение дарксторов на территории магазинов хорошей идеей: они позволят ускорить доставку онлайн-заказов, поскольку их сбор будет происходить в отдельной зоне. Представитель "Сбермаркета" не стал комментировать планы "Ашана".

Сокращение площадей гипермаркетов – тенденция последних нескольких лет, и "Ашан" начал менять концепцию гипермаркетов позже других компаний, отмечается в статье. Выручка большинства таких магазинов в последние годы снижалась, поскольку потребители переориентировались на дискаунтеры, магазины у дома или выбирали онлайн — они стали больше ценить время и удобство при покупках, тщательнее их планировать, объяснил гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.