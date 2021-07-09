МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Компания Microsoft выплатит сотрудникам в США и других странах бонус в размере 1,5 тысячи долларов в связи с пандемией коронавируса, сообщает издание Verge, которое специализируется на новостях о технологиях, со ссылкой на внутренний документ корпорации. Определены параметры социальных выплат и пособий в 2022-2024 годах

В документе, попавшем в распоряжение сайта, говорится, что эта разовая выплата производится "в связи с этим беспрецедентным и сложным финансовым годом, который только что завершила Microsoft". Бонус полагается всем сотрудникам, которые занимают должность ниже вице-президента, начавшим работу в компании до 31 марта 2021 года включительно, в том числе тем, кто работает неполный день и с почасовой оплатой.

Как отмечает издание, сотрудники компаний LinkedIn, GitHub и ZeniMax, входящих в корпорацию, не смогут претендовать на дополнительные выплаты. По всему миру в Microsoft работают более 175 тысяч человек. На выплату бонусов, по оценкам издания, компания потратит около 200 миллионов долларов.

Американская компания Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.