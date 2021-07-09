МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Только 1,5% российских бизнесменов обладает достаточными знаниями о цифровизации, выяснили в Центре повышения производительности Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития России совместно с KUKA Россия.

По данным опроса образовательной программы "Лидеры производительности", предоставленным "Прайм", чуть более 1% опрошенных руководителей считают, что в достаточной мере обладают необходимыми знаниями. При этом индекс цифровой зрелости российских предприятий сейчас находится на уровне 0,28. По словам исследователей, это говорит о низком уровне операционной эффективности российского бизнеса, невозможности быстро адаптироваться под изменяющиеся потребности рынка.

Авторы исследования отмечают, что основным стоп-фактором для цифрового развития предприятий, по мнению руководителей бизнеса, является отсутствие необходимых знаний и компетенций. Недостаток средств на модернизацию как причину называют лишь 14% руководителей.

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Программа подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности" создана на базе ВАВТ в партнерстве с ведущими бизнес-школами страны и входит в число разработанных Минэкономразвития РФ системных мер поддержки в рамках национального проекта "Производительность труда". В настоящее время в ней участвуют представители более 800 предприятий из 71 региона России.