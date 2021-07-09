МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. "Почта России" зарегистрировала четыре новые дочерние компании для развития различных направлений бизнеса, сообщила пресс-служба компании. "Почта России" продаст списанные автомобили на онлайн-аукционах

"Почта России" выделяет отдельные направления бизнеса в дочерние компании: ООО "Почтовая марка", ООО "Почта еком", ООО "ПЛК" и ООО "Почта пресс". Это следующий шаг "Почты России" по переходу к новой современной организационной модели управления, который предусмотрен стратегией развития до 2030 года", — говорится в сообщении.

"Почтовая марка" будет развивать розничный бизнес компании в формате магазинов у дома и продуктовых дискаунтеров, "Почта еком" отвечает за услуги для участников рынка электронной коммерции, ПЛК займется перевозками и экспедированием грузов, а "Почта пресс" — развитием почтовых сервисов.

"Мы начинаем переход к новой операционной модели, которая предусматривает выделение более чем 10 дочерних обществ. Эти компании смогут самостоятельно привлекать финансирование, заключать партнерские соглашения, а самое главное – быстрее тестировать гипотезы, создавать новые продукты и выводить их на рынок", — сказала руководитель департамента стратегического развития Ирина Лущевская, слова которой приводятся в сообщении. "Ашан" меняет концепцию своих гипермаркетов в России

"Почта" в декабре 2020 года зарегистрировала компанию "Почта диджитал", которая будет заниматься разработкой программного обеспечения, а в декабре 2016 года — "Почта сервис", которая обслуживает технологическую инфраструктуру в Москве и регионах.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Имеет 42 тысячи почтовых отделений по всей стране. В октябре 2019 года ФГУП "Почта России" было преобразовано в одноименное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат РФ. При этом к АО перешли все права и обязанности этого федерального государственного предприятия.