МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Только 28% российских предпринимателей верят в перспективы экономики отечества в 2021 году. Еще 30% составляют пессимисты. 41% опрошенных бизнесменов настроены нейтрально.

Таким образом, Россия по уровню оптимизма бизнеса занял 29 место из 30 в страновом рейтинге. Такие результаты опубликовали авторы исследования International Business Report консалтинговой компании Grant Thornton, пишет РБК. По данным опроса, хуже России настроения японского бизнеса. Там 17% не теряют надежду на развитие и будущее японской экономики. На одну строчку лучше, чем в России, дела обстоят в Аргентине — там 30% оптимистично настроенных предпринимателей.

Среди стран, где сосредоточено больше всего оптимистов, авторы выделяют Швецию. Там за последний год число настроенных на светлое будущее предпринимателей выросло с 17% до 75%. Например, Швеция год назад имела 17% бизнес-оптимизма, а теперь переместилась в верхнюю часть рейтинга с долей в 75% оптимистов среди предпринимателей.