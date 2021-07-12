МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в ходе встречи с президентом РФ Владимиру Путину представил доклад с рядом инициатив, касающихся предпринимательской деятельности в РФ и иных вопросов, сообщили РИА Новости.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Титов предложил президенту рассмотреть введение налогового вычета для индивидуальных предпринимателей без сотрудников за покупку контрольно-кассовой техники, говорится в докладе омбудсмена президенту РФ, который есть в распоряжении РИА Новости.

Отсрочка по применению ККТ для ИП, которые реализуют товары собственного производства и не имеют наемных сотрудников, истекла 1 июля 2021 года.

"Следует отметить, что с 1 июля 2021 года обязанность по использованию кассовой техники наступает для последней категории ранее освобожденных субъектов предпринимательской деятельности. В этой связи с учетом экономических последствий пандемии представляется обоснованным рассмотреть налоговый вычет на покупку по аналогии с действовавшим в 2017-2019 годах", — говорится в докладе.

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Кроме того, Титов в докладе Путину предложил снизить страховые взносы до 15% для всего бизнеса в РФ.

Закон о снижении в два раза — до 15% — страховых взносов в соцфонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего бизнеса действует в России с 1 апреля прошлого года.

"Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ ст. 427 НК РФ дополнена п. 2.1, устанавливающим для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами МСП, с 1 апреля 2020 года и на бессрочный период пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 15% (10% на обязательное пенсионное страхование и 5% на обязательное медицинское страхование) с части ежемесячных выплат в пользу физического лица, превышающей величину МРОТ, установленного федеральным законом на начало расчетного периода", — говорится в докладе.

"Успешный опыт применения данной льготы, представляется, предопределяет необходимость рассмотрения ее распространения на всех субъектов предпринимательской деятельности", — добавляется в документе.

НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Титов пожаловался Путину на нерешенную проблему с неналоговыми платежами бизнеса в РФ.

Проблема роста фискальной нагрузки за счет увеличения размеров и введения новых обязательных неналоговых платежей является одной из ключевых для бизнеса в России, однако она до сих пор не решена, говорится в докладе.

"Начиная с 2014 года проблема роста фискальной нагрузки за счет увеличения размеров и введения новых обязательных неналоговых платежей регулярно озвучивается представителями бизнеса, но до сих пор так и не решена. Неналоговые платежи — одна из ключевых проблем для бизнеса. К ним относятся экологические платежи, обязательные выплаты на обеспечение противопожарной безопасности, платежи за спецоценку трудовых условий, оплата мероприятий по охране трудовой деятельности, покупка контрольно-кассовой техники и ежемесячные платежи за обслуживание, утилизационный сбор и др", — говорится в документе.

Отмечается, что они не учитываются при расчете налоговой нагрузки на бизнес и не регулируются, а обязанность их уплаты возникает на разных уровнях власти.

"Для решения данной проблемы неоднократно давались поручения президента и председателя правительства Российской Федерации, при этом проблема так и не была решена. Объявленный мораторий на введение новых неналоговых платежей по факту не действует, единые правила установления и регулирования неналоговых платежей не приняты", — указывается в документе, представленном президенту.

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Меры поддержки бизнеса в 2020 году были эффективны, при этом самой востребованной мерой среди предпринимателей стал двухпроцентный кредит под сохранение занятости рабочих мест, заявил Титов.

"По тому результату, который есть, мы видим, что меры были взвешенные, меры были эффективные, меры были вовремя… Очень эффективная мера была – это двухпроцентный кредит под сохранение занятости рабочих мест. Он больше всех был востребован", — сказал бизнес-омбудсмен.

Титов отметил, что бизнесу в качестве кредитов была предоставлена "не одна сотня миллиардов рублей", при этом наибольшая часть не была возвращена, так как предприятия сохранили занятость, и с них была снята обязанность возврата денег.

"Хотелось бы думать, что если вдруг будут какие-то сложности сейчас опять, чтобы продлить эту меру или сделать второй этап – эту меру реализовать", — добавил он.

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Помимо этого, Титов указал на целесообразность увеличить норматив продаж бензина на бирже до 15%.

"Установление вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) высокой оптовой отпускной цены на топливо для мелких АЗС при низком проценте продаж ресурсов нефтепереработки с биржи приводит к убыточности их деятельности, невозможности выплачивать обязательные платежи и, как следствие, закрытию", — говорится в докладе.

"Относительным успехом можно назвать характерное для последнего года фактическое выполнение ВИНК нормативов в 11% по продаже нефтепродуктов на бирже, однако во избежание убыточности ВИНК данный объем целесообразно довести до 15%", — добавляется в нем.