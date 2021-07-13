МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, входящий в совет директоров российской инвестиционной компании АФК "Система", впервые получил долю в корпорации, следует из ее сообщения.

Доля Чубайса в уставном капитале компании после получения акций составляет 0,0038%. Член совета директоров Этьен Шнайдер также впервые стал акционером "Системы", получив 0,0041% акций компании. Изменения произошли 9 июля.

Акции получили также другие члены совета директоров корпорации, включая председателя совета и основного акционера "Системы" Владимира Евтушенкова и его сына Феликса Евтушенкова, главу совета директоров МТС, которому принадлежит около 5,2% акций корпорации.

Также акции получили заместитель председателя совета директоров АФК "Система" Анна Белова, президент АФК Владимир Чирахов, президент Segezha Group Михаил Шамолин, неисполнительные директора Роджер Маннингс, Зоммер Рон и Давид Якобашвили.

"Вознаграждение в форме обыкновенных акций АФК "Система" было выплачено членам совета директоров по итогам корпоративного года 2020-2021 согласно положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО АФК "Система", — пояснили РИА Новости в пресс-службе компании.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Владимир Евтушенков владеет 59,2% акций "Системы".