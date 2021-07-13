МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Спрос на туры по России за минувшую неделю сократился на 23% со средним чеком 43 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в сервисе поиска и бронирования туров Level.Travel. Россияне назвали места для идеального отпуска

"Спрос на туры по России за минувшую неделю сократился на 23% со средним чеком 43 тысячи рублей. Это следствие совокупности сразу нескольких факторов — погодная ситуация в Крыму и Краснодарском крае, ужесточение мер по борьбе с коронавирусом и обязательная вакцинация, и, наконец, появление информации о возобновлении прямого авиасообщения с египетскими курортами", — рассказали в сервисе.

В Level.Travel также заметили, что продажи туров в Египет, после объявления президента РФ в середине прошлой недели о возобновлении авиасообщения с египетскими курортами, к текущему моменту замерли. "С высокой долей вероятности туристы ждут возможности купить туры с прямым перелетом в Хургаду и Шарм-эш-Шейх", — добавили в компании.

Аналитики также сообщили, что продолжает расти спрос на турецкие курорты. "Что касается спроса на турецкие курорты, он продолжает плавно расти — за минувшие две недели вырос на 20%. При этом средний чек на туры в Турцию остается примерно на том же уровне — 109 тысяч рублей", — уточнили в сервисе.

Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.