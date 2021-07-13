МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Глава Tesla Илон Маск выступил с заявлением, что компания "умерла" бы, если бы он не занимал свой пост. Именно такое условие для "смерти" предприятия он озвучил на судебных слушаниях по делу о приобретении SolarCity, которую Tesla купила в 2016 году. Об этом сообщает Dailymail.co.uk. Илон Маск отказался от выпуска самой дорогой машины Tesla

Издание напоминает, что иск подали акционеры производителя электромобилей — пенсионные фонды и фонды, управляющие активами. По их словам, Маск надавил на совет директоров Tesla, чтобы компания выкупила SolarCity за сумму в 2,6 миллиарда долларов. Тогда самому Маску принадлежало примерно по 22% в обоих предприятиях. При этом SolarCity была основана его родственниками, и истцы не исключают, что сделка была направлена на то, чтобы спасти инвестиции Маска в этой компании.

Сам Маск во время своего выступления в суде заявил, что "очень старался не быть главой Tesla", но ему "пришлось, иначе, честно говоря, Tesla бы умерла". Он также рассказал о том, что сделкой с SolarCity занимался совет директоров, а он не был членом комитета, который обсуждал условия покупки. Руководитель Tesla добавил, что "вообще не знал, что происходит", а, отвечая на вопросы адвоката акционеров, назвал его "плохим человеком".

Истцы, которые считают, что Маск в силу своих связей с советом директоров Tesla выступает контролирующим акционером вопреки миноритарной доле в собственности, стремятся добиться того, чтобы он возместил компании расходы по сделке.

Напомним, что это далеко не единственный судебный процесс, с которым сталкивался миллиардер за последнее время. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в мошенничестве после того, как он с публикацией в Twitter о выкупе акций Tesla добился роста стоимости акций компании. Тогда ему пришлось временно покинуть свой пост в предприятии. Состояние Маска по итогам недели выросло почти на миллиарды долларов

В начале 2021 года стало известно о деле в отношении еще одной компании Маска — SpaceX. Министерство юстиции США получило жалобу от человека, который утверждал, что в марте 2020 года он проходил собеседование на одну из должностей, но ему отказали в трудоустройстве из-за отсутствия гражданства страны.