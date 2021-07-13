МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рынок ипотечного кредитования в России не перегрет и его темпы роста к 2030 году будут плавными, полагает экономист по России и СНГ "Реннесанс Капитала" Софьи Донец. Россиянам выдали рекордное количество ипотечных кредитов

"Мы не считаем, что рынок перегрет, мы считаем, что у него хорошие перспективы. … Плавный рост может дать хороший результат в отношении к ВВП. Если ипотечное кредитование в процентах к ВВП с очень низкого старта, который у нас есть в России — ниже 10% (это очень низкий уровень даже для развивающихся рынков). Если мы с этого уровня будем расти по 1-2% в год и выйдем к 2030 году на уровень выше 20%, то это значит, что без особых рисков объем ипотечного кредитования к 2030 году может вырасти (в абсолютном значении — ред.) в три раза", — сказала она.

В то же время эксперт считает, что цены на жилье не будут расти по экспоненте. "Мы ждем плавного роста, несмотря на то что мы за 9 лет можем утроиться. Цены в этом и прошлом году подогревались именно тем, что мы видели бум сбережений короновирусных историй и того, что всегда толкает к инвестированию в золото, а в нашей стране в недвижимость. Отсутствие внешних расходов поддерживало спрос на жилье", — сказала она.

По ее словам, предложение на продажу жилья будет "подтягиваться" равномерно.

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования и рост цен на недвижимость. На этом фоне разгорелась дискуссия, в ходе которой противники продления льготной ипотеки указывали на то, что она способствовала перегреву рынка в ряде регионов.

Однако кабмин продлил до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу. Купить жилье в новостройке в ее рамках можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей (до этого 6 миллионов рублей, а в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленинградской области — 12 миллионов).