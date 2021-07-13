МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. РФ предложила Египту создать контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией о российских туристах, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Россиянам рассказали всю правду об "олл-инклюзив" в Египте

"Российской стороной предложено создать российско-египетскую контактную группу для постоянного мониторинга ситуации и обмена информацией, связанной с российскими туристами", — говорится в сообщении.

Кроме того, главы Роспотребнадзора и Ростуризма Анна Попова и Зарина Догузова обсудили с египетской делегацией ситуацию с COVID-19, готовность к приему туристов из России.

"Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в режиме видеоконференцсвязи провела переговоры с египетской делегацией во главе с Министром древностей и туризма Египта Халедом Аль-Анани. С российской стороны в переговорах также участвовала руководитель Ростуризма Зарина Догузова", — говорится в сообщении.

Согласно нему, в ходе контактов обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Египте, предпринимаемые властями страны меры по недопущению распространения пандемии, а также готовность инфраструктуры к приёму российских туристов.

"Российская сторона отметила, что важным вопросом в осуществлении взаимных туристических потоков является обеспечение безопасного и комфортного пребывания туристов, что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации", — добавляется в сообщении.