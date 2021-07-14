МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Чартерные рейсы с туристами в Египет из России, ориентировочно, отправятся в августе, заявил в среду на пресс-конференции директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко. Названа примерная стоимость тура в Египет после открытия чартеров

На официальном портале правовой информации 8 июля был опубликован документ, которым президент России Владимир Путин отменил свой указ, запрещавший полеты на курорты Египта и рекомендовавший туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров с такими перелетами.

"Совершенно недавно состоялся указ президента РФ и после шести лет возобновляется туристическое сообщение с курортами Египта — Шарм-эш-Шейх и Хургадой. Ориентировочно, в августе полетят чартерные рейсы. Это серьезно расширит возможности и диапазон тех мест, которые туристы из России могут посещать", — сказал Осауленко.