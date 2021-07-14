МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Порядка 90% россиян этим летом выбирают отдых на отечественных курортах, оставшаяся часть отправляется за рубеж, заявил в среду на пресс-конференции директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко. Оперштаб сказал, когда может возобновиться сообщение с курортами Египта

"Тренд не меняется годами и на первом месте — отдых в Российской Федерации и южных направлениях: Краснодарском крае и Крыму. Россия принимает на себя более 90% всех потоков организованного туризма", — сказал Осауленко.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, в свою очередь, добавил, что в доковидное время туристический поток распределялся следующим образом: 70% приходилось на внутренний рынок, 30% — на выездной. В прошлом году отечественные курорты взяли на себя 90% туристов и только 10% путешественников отправились за рубеж.

"Из десяти процентов 70% пришлось на Турцию. Эта же тенденция, несмотря на то что сокращалась и прекращалась на время авиаперевозка на турецкие курорты, сохраняется и сегодня. Основная доля на выездном рынке принадлежит Турции", — сказал он.

Барзыкин также отметил, что с возобновлением авиасообщения с курортами Египта выездной рынок должен увеличиться и составить порядка 15%.