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Туроператор рассказал, сколько россиян выбрали внутренний туризм
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Порядка 90% россиян этим летом выбирают отдых на отечественных курортах, оставшаяся часть отправляется за рубеж, заявил в среду на пресс-конференции директор ассоциации... ПРАЙМ, 14.07.2021
отпуск, туризм, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Порядка 90% россиян этим летом выбирают отдых на отечественных курортах, оставшаяся часть отправляется за рубеж, заявил в среду на пресс-конференции директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.
"Тренд не меняется годами и на первом месте — отдых в Российской Федерации и южных направлениях: Краснодарском крае и Крыму. Россия принимает на себя более 90% всех потоков организованного туризма", — сказал Осауленко.
Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, в свою очередь, добавил, что в доковидное время туристический поток распределялся следующим образом: 70% приходилось на внутренний рынок, 30% — на выездной. В прошлом году отечественные курорты взяли на себя 90% туристов и только 10% путешественников отправились за рубеж.
"Из десяти процентов 70% пришлось на Турцию. Эта же тенденция, несмотря на то что сокращалась и прекращалась на время авиаперевозка на турецкие курорты, сохраняется и сегодня. Основная доля на выездном рынке принадлежит Турции", — сказал он.
Барзыкин также отметил, что с возобновлением авиасообщения с курортами Египта выездной рынок должен увеличиться и составить порядка 15%.