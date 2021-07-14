МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Русснефти" на основании независимой юридической экспертизы утвердил, что Михаил Гуцериев не является контролирующим лицом компании, сообщила "Русснефть".

"Совет директоров ПАО НК "Русснефть" на своем заседании 13 июля 2021 года рассмотрел и согласовал заключение об отсутствии у компании контролирующего лица, включая контроль компании со стороны Михаила Гуцериева", — говорится в релизе.

Отмечается, что совет директоров сделал заключение на основании анализа меморандумов независимых юридических консультантов, обладающих компетенциями в области санкционного законодательства Евросоюза.

Юридический анализ говорит о том, что Гуцериев не имеет прав или полномочий назначать и снимать с должности большинство членов какого-либо административного, управляющего или надзорного органа "Русснефти", оказывать на компанию доминирующее влияние. Он также не владеет прямо или косвенно большинством голосующих акций компании. Кроме того, у него отсутствуют иные основания признания наличия контроля компании, предусмотренные нормами санкционного регулирования ЕС.

Михаил Гуцериев — бывший председатель совета директоров компании. В 2010-2015 годах занимал должность президента "Русснефти", председателя совета директоров компании — с 2015 года. В структуре акционерного капитала "Русснефти" Гуцериев не значится. В конце июня Гуцериев принял решение выйти из совета директоров "Русснефти". Это произошло вскоре после того, как Евросоюз включил бизнесмена в свой новый санкционный список по Белоруссии за поддержку президента этой страны Александра Лукашенко.

"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. В портфеле компании — активы в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Объем доказанных и вероятных запасов (2P) компании превышает 200 миллионов тонн.