МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Рост цен на морковь в России с 6 по 12 июля замедлился по сравнению с предыдущей неделей, однако на капусту, напротив, ускорился, в свою очередь картофель, лук, огурцы и помидоры продолжили дешеветь, следует из данных Росстата. "Пузырь лопнул". Что подешевеет к концу лета

"Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,3%, в том числе на картофель — на 5,4%, помидоры — на 4,8%, огурцы — на 4,5%, лук репчатый — на 2,4%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 4,2%, морковь — на 1,9%, яблоки — на 0,2%", — говорится в сообщении статистического ведомства.

С начала года к 12 июля картофель в России подорожал на 80,42%, капуста — на 88,69%, лук — на 35,01%. Морковь с начала года выросла в цене в 2,5 раза (на 151,89%), яблоки — на 8,13%, огурцы подешевели на 39,57%, помидоры — на 24,67%.

За предыдущий период, с 29 июня по 5 июля, морковь выросла в цене на 5,4%, свежая белокочанная капуста — на 3,58%, яблоки — на 0,12%. Репчатый лук тогда подешевел на 1,35%, картофель — на 3,16%, огурцы — на 6,35%, томаты — на 5,07%. В целом цены на плодоовощную продукцию за предыдущий период уменьшились на 1,4%.

С 6 по 12 июля в России выросли цены на мясные консервы для детского питания (на 0,7%), жирный творог и печенье (на 0,5%), сметану и овощные консервы для детского питания (на 0,3%), полукопченую и варено-копченую колбасу, сливочное масло, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, шоколадные конфеты (на 0,2%).

Цены на свинину, маргарин, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) увеличились на 0,1%. В свою очередь стоимость баранины снизилась на 0,2%, сычужных сыров и черного чая — на 0,1%.

САХАР, МАСЛО, ЯЙЦА

Яйца в России с 6 по 12 июля продолжили дешеветь, в свою очередь, темп прироста цен на гречку и сахар чуть замедлился по сравнению с предыдущей неделей, а на подсолнечное масло и мясо курицы — ускорился, следует из данных Росстата.

Так, стоимость сахара увеличилась на 0,12%, в том числе в 21 регионе — на 0,1-0,7%, в девяти — на 0,8-1,5%. В 40 субъектах цены не изменились, в 15 регионах они снизились на 0,1-0,9%. С 29 июня по 5 июля рост цен на сахар составил 0,14%, с начала года — 2,93%.

В свою очередь, подсолнечное масло за отчетный период выросло в цене на 0,31% против 0,09% за предыдущий период (с начала года — на 5,34%). "В 32 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,7%, в 10 субъектах — на 0,8-3,6%. В 31 субъекте цены не изменились. В 12 субъектах цены снизились на 0,1-1,2%", — указывает статистическое ведомство.

Стоимость мяса курицы увеличилась на 0,19%. В 30 регионах цены выросли на 0,1-0,7%, в 11 — на 0,8-1,6%. В 14 субъектах цены не изменились, в 30 регионах мясо кур подешевело на 0,1-2,2%. С 29 июня по 5 июля цены на курятину выросли на 0,02%, с начала года они повысились на 15,19%.

Яйца в среднем по России за отчетный период подешевели на 0,6% (с 29 июня по 5 июля — на 1,11%, с начала года яйца уменьшились в цене на 7,5%). В 25 субъектах цены снизились на 0,1-1,5%, в 19 — на 1,6-3%, в семи — на 3,1-7%, в шести регионах цены не изменились. "В 16 субъектах яйца куриные подорожали на 0,1-0,9%, в 12 субъектах — на 1-3,2%", — указывает Росстат.

Гречка с 6 по 12 июля выросла в цене на 0,17%, тогда как за предыдущий период рост составлял 0,21%, а с начала года цены поднялись на 9,51%. Пшеничная мука на отчетной неделе подешевела на 0,05% (за предыдущий период она подорожала на 0,25%, рост с начала года — на 3,4%), черный хлеб — на 0,07% (за предыдущий период — на 0,02%, с начала года — на 3,59%), макаронные изделия подешевели на 0,02% (против роста на 0,26%, с начала года цены выросли на 4,25%).

Вермишель уменьшилась в цене на 0,06% (за предыдущий период — рост на 0,14%, рост с начала года — на 4,07%). Цены на белый хлеб повысились на 0,19% (неделей ранее — на 0,1%, рост с начала года — на 2,99%). Цены на рис не изменились (неделей ранее — выросли на 0,21%, с начала года — на 1,72%), на пшено — выросли на 0,08% (за предыдущий период — снижение на 0,02%, с начала года — уменьшились на 2,45%).