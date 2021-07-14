МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Овощи и фрукты в России с начала июля подешевели на 2,32%, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Инфляция в России замедлилась до 6,56%

На неделе с 29 июня по 5 июля цены на плодовоощную продукцию снизились на 1,39%, в период с 6 по 12 июля — на 1,34%.

При этом на 12 июля с начала года цены на плодоовощную продукцию выросли на 13,05%.

По данным Росстата, цены на картофель в период с 6 по 12 июля снизились — на 5,4%, помидоры — на 4,8%, огурцы — на 4,5%, лук репчатый — на 2,4%. В то же время цены на капусту белокочанную выросли на 4,2%, морковь — на 1,9%, яблоки — на 0,2%.

С начала года к 12 июля картофель в России подорожал на 80,42%, капуста — на 88,69%, лук — на 35,01%. Морковь с начала года выросла в цене в 2,5 раза (на 151,89%), яблоки — на 8,13%, огурцы подешевели на 39,57%, помидоры — на 24,67%.