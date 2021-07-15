МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила сделку по приобретению "Магнитом", одним из крупнейших российских ритейлеров, сети магазинов "Дикси", однако выдала предписание, поскольку доля объединенной сети превысит порог доминирования в 25% на рынках ряда территориальных образований, говорится в материалах ФАС. "Магнит" меняет организационную структуру для ускорения цифровизации

"АО "Тандер" (операционная структура "Магнита" — ред.) и лицам, входящим с ним в одну группу лиц, АО "Дикси Групп", АО "Дикси Юг", ООО "МИТ", ООО "Дикси-Снежинск", ООО "Аргумент" и лицам, входящим с ними в одну группу лиц, следует учитывать ограничения, предусмотренные частью 1 статьи 14 закона о торговле ("порога доминирования" — ред.)", — говорится в материалах. Ведомство указывает, что решение действует только в совокупности с указанным предписанием.

Таким образом, "Магнит" не получит 142 магазина "Дикси" в 53 муниципалитетах, поскольку доля ритейлера там превышает 25%. Помимо этого, объединенная доля рынка "Магнита" и "Дикси" в 22 муниципалитетах должна быть снижена до 1 июля 2022 года и не превышать 35%, следует из материалов ФАС.

В свою очередь "Дикси" обязана обеспечить исполнение всех имеющихся договоров, действующих на момент заключения сделки, и компании запрещено создавать дискриминационные условия на рынке, ограничивать доступ поставщикам и производителям на товарный рынок.

"Магнит" в рамках сделки по покупке "Дикси" обязался установить нулевые наценки на молоко, хлеб, мясо кур.