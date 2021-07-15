МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Бизнес в России живет в ожидании нового локдауна из-за коронавируса и готовится к этой ситуации, выяснили аналитики сервиса онлайн-исследований Oprosso. К повторному локдауну оказались не готовы бизнесы, связанные с производством и розничными продажами. Среди рисков они отмечают падение спроса, потерю целевой аудитории, сокращение персонала.

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В опросе принимали участие предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.

Как показало исследование, на которое ссылается РБК, 28% предпринимателей готовы перейти на дистанционную работу без потерь для бизнеса несколько месяцев. 23,5% опрошенных смогут работать без потерь бессрочно. 18% респондентов опасаются, что перевод бизнес на удаленку грозит им существенными потерями.

Опрошенные предприниматели также признались, что после первого локдауна часть их бизнеса не вернулась с удаленки (48%). 81% спокойны, что IT-системы их бизнеса могут уйти на полноценную удаленную работу.