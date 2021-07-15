МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" потенциально может закрыть отдельные магазины в муниципалитетах, в которых в рамках выполнения предписания Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по сделке с "Дикси" должен снизить свою рыночную долю, говорится в сообщении "Магнита". ФАС согласовала сделку "Магнита" и "Дикси" с предписаниями

ФАС в четверг сообщила, что удовлетворила ходатайство "Магнита" по приобретению сети магазинов "Дикси", однако выдала при этом достаточно строгое предписание. В частности, объединение сетей пройдет только в тех муниципалитетах, где доля "Магнита" не превышает 25%: компания не получит 142 магазина "Дикси" в 53 муниципалитетах. В 22 муниципалитетах объединенная доля рынка "Магнита" и "Дикси" до 1 июля 2022 года должна быть снижена и не превышать 35%.

"Согласно предписанию ФАС, компании также необходимо разово в срок до 1 июля 2022 года снизить долю рынка до 35% в 22 муниципалитетах. Потенциально это может повлечь за собой закрытие ограниченного количества магазинов в соответствующих регионах", — сообщает "Магнит".

"Компания проведет детальный анализ операционных и финансовых показателей каждого отдельного магазина с целью возможной корректировки действующей сети "Магнит" или приобретенных магазинов под брендом "Дикси". Компания не ожидает существенных изменений своих рыночных позиций, результатов финансовой деятельности и планов по открытию магазинов в 2021 году и далее", — добавляет ритейлер.

"Магнит" также указывает, что 142 магазина в 53 муниципалитетах исключаются из периметра сделки и не будут приобретены компанией. "Указанные магазины расположены в небольших муниципальных образованиях Северо-Западного и Центрального регионов. Магазины, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, не являются предметом для ограничений, что полностью сохраняет стратегическое обоснование сделки", — отмечается в релизе.